Dagli inviati Ranieri: "Vogliamo dimostrare quanto valiamo. La Conference è un obiettivo"

vedi letture

Da Presov (Slovacchia) Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha parlato alla vigilia di Polissya-Fiorentina. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione del playoff d'andata di Conference League: "Abbiamo fatto per tre anni la Conference e in tutte e tre le occasioni abbiamo fatto fatica a qualificarci. Quest'anno è tutto nuovo e siamo carichi, non vediamo l'ora di scendere in campo e sappiamo quanto è fondamentale questa partita".

Che valore ha la difesa della Fiorentina?

"Abbiamo un grandissimo reparto fatto di grandi giocatori. Siamo forti, da Pablo Marì a Comuzzo, passando per Pongracic, Kospo a Kouadio che ha fatto benissimo. Abbiamo fiducia in noi stessi, poi vedremo sul campo".

Vi sentite i favoriti per vincere questo trofeo?

"La stagione deve iniziare. Sì, siamo la Fiorentina, ci sono altre squadre forte come il Crystal Palace. Posso dirvi che c'è tanta voglia di vincere e di fare una stagione incredibile. Piano piano capiremo dove possiamo arrivare".

Che cosa significa essere capitano? E quali sono gli obiettivi di questa squadra?

"Essere capitano della Fiorentina è motivo di orgoglio. Esserlo per il mister Pioli è ancora più un orgoglio. Ci siamo parlati e so che ho molta responsabilità. Per quanto riguarda il gruppo, siamo tutti bravi ragazzi e i nuovi arrivati si sono integrati benissimo. Aspettiamo domani per far parlare il campo. Sono tutti ragazzi super-professionisti. Ci siamo allenati per 40 giorni alla grande e siamo una grande squadra, adesso vogliamo dimostrarlo. A parole possiamo dire tante cose, che siamo da Champions o che possiamo vincere la Conference, poi conta il campo".