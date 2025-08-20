Dagli inviati Pioli: "Beltran out per il mercato. Il tecnico del Polissya dice che sono stanchi? Non ci credo"

Conferenza stampa della vigilia per Stefano Pioli. A poco più di ventiquattro ore da Polissya-Fiorentina, playoff d'andata di Conference League, il tecnico viola ha parlato così dalla sala stampa della Tatran Arena (Presov, Slovacchia): "Non ho dovuto lavorare sulle motivazioni, se l'avessi dovuto fare avrebbe voluto dire che eravamo messi male. Da quando abbiamo iniziato abbiamo in mente una data, quella di domani, 21 agosto. Abbiamo lavorato per 40 giorni e sappiamo quant'è importante questo preliminare per la nostra crescita e le nostre ambizioni".

Per lei cosa rappresenta la Conference?

"Per noi questa competizione è un'occasione. In Europa ci stanno le grandi squadre. Se vogliamo salire di livello dobbiamo stare in Europa. Per me questo è essere ambiziosi. Sappiamo che la prima partita sarà complicata. Loro sono bravi, giocano bene, il loro allenatore è bravo e furbo. Oggi ha detto che sono stanchi, non ci credo perché ha sempre cambiato tanti calciatori. L'emozione per me c'è. Voglio una rosa competitiva perché vogliamo giocare ogni tre giorni. Siamo motivati ed emozionati".

Domani sarà una Fiorentina con il tridente?

"Abbiamo fatto tante prove anche per conoscerci. Abbiamo cambiato qualche cosa nel nostro stile gioco. Tutti i test fatti mi hanno dato spunti interessanti. Vediamo domani cosa deciderò".

Che squadra è il Polissya?

"Stanno bene in campo e attaccano bene anche con i centrocampisti. Hanno vinto con facilità le prime partite e ci creeranno alcuni problemi. Noi dobbiamo fare una partita seria, con grande rispetto dell'avversario. Sono una buonissima squadra, non lo dico per dire. Ma giocano davvero bene e sono ben allenati. Sarà una partita di livello europeo".

L'assenza di Beltran è legata al mercato?

"Beltran è rimasto a casa perché ci son dei movimenti di mercato. Sono partiti i calciatori che sono più 'dentro' in questo momento".

A che punto è l'operazione tridente Gudmundsson-Kean-Dzeko?

"Dobbiamo ancora conoscerci meglio. Insieme hanno giocato insieme tre partite. C'è tempo per capire che movimenti fare. Ma credo che fra giocatori intelligenti l'alchimia possa nascere bene".

E sull'ambiente? Che ne pensa della Tatran Arena?

"Lo stadio è piccolo ma carino. Il campo spero che lo sistemino perché non è al meglio. Mi aspetto una grande atmosfera anche perché ci saranno tanti nostri tifosi".

Come stanno De Gea e Dzeko?

"Stiamo parlando di due campioni. Stanno bene e sono molto motivati, mettono tanta energia positiva in tutto quello che fanno, ci aspettiamo da loro un contributo importante".