Dagli inviati Le immagini della Fiorentina in partenza da Peretola per Kosice: inizia la stagione viola, senza Beltran

La Fiorentina è arrivata poco fa a Peretola per prendere il volo che la porterà a Kosice in vista della sfida di domani sera contro il Polissya in Conference League in programma per le ore 20. I viola sono arrivati tutti insieme all'ingresso dell'aeroporto fiorentino, con tutti i giocatori a disposizione regolarmente presenti a parte Lucas Beltran che non è stato convocato per motivi di mercato. Ad accogliere la Fiorentina a Peretola una decina di tifosi che hanno accolto i giocatori chiedendo a tutti autografi e foto.

Di seguito le foto e i video della partenza dei viola per la sede della partita d'esordio stagionale: