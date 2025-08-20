Dagli inviati
Le immagini della Fiorentina in partenza da Peretola per Kosice: inizia la stagione viola, senza Beltran
La Fiorentina è arrivata poco fa a Peretola per prendere il volo che la porterà a Kosice in vista della sfida di domani sera contro il Polissya in Conference League in programma per le ore 20. I viola sono arrivati tutti insieme all'ingresso dell'aeroporto fiorentino, con tutti i giocatori a disposizione regolarmente presenti a parte Lucas Beltran che non è stato convocato per motivi di mercato. Ad accogliere la Fiorentina a Peretola una decina di tifosi che hanno accolto i giocatori chiedendo a tutti autografi e foto.
Di seguito le foto e i video della partenza dei viola per la sede della partita d'esordio stagionale:
