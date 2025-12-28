La Fiorentina può salvarsi solo in un caso. CorSport: "La squadra che non c'è"

"La squadra che non c'è". È questo il titolo che il Corriere dello Sport-Stadio, con la firma di Alberto Polverosi, attribuisce all'editoriale di commento sulla Fiorentina, sconfitta anche sul campo del Parma. "Mortificato anche il 5-1 sull’Udinese: più che un bagliore, un abbaglio per chi ci aveva visto chissà cosa", si legge sulle pagine odierne del quotidiano. Che poi prosegue: "La Fiorentina ha una difesa pessima, meglio, un sistema difensivo che agevola l’avversario e addirittura lo invoglia a concludere perché sa che, prima o poi, il gol lo segna. [...] De Gea non fa più miracoli, Dodo solo una volta in tanti anni ha preso applausi convinti per la fase difensiva (contro Kvaratskhelia, peraltro...), Pongracic non ha mai brillato come marcatore, un po’ meglio Comuzzo e sempre in sofferenza Viti, tanto da essere sostituito all’intervallo. A gennaio occorrono marcatori di scorza dura come i vecchi “stopper”".

Infine, una chiosa sul mercato: "A Firenze aspettano l’arrivo di Paratici e soprattutto un ribaltone sul mercato. Ma quanti giocatori possono entrare e quanti possono uscire? Due, tre, quattro? La realtà è che la Fiorentina può salvarsi solo in un caso, che oggi sembra impossibile da realizzarsi: che diventi finalmente una squadra capace di percepire cosa sta rischiando", il pensiero del quotidiano.