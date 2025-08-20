Dagli inviati

Squadra in campo al Viola Park per la rifinitura: tutti presenti. Le foto e i video
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati Samuele Fontantelli e Luciana Magistrato

La Fiorentina è scesa in campo, in questi minuti, al Viola Park per sostenere la classica seduta di rifinitura alla vigilia della Conference League. In questo caso siamo a poco più di ventiquattro ore dall'andata degli spareggi del torneo contro il Polissya. Tutti presenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli per un allenamento all'insegna della distensione e della serenità. Queste le immagini raccolte dagli inviati di FirenzeViola.it: