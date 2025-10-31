Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv e streaming: tutti i dettagli
FirenzeViola.it
Domenica alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena una delle partite più delicate di questo inizio stagione per la Fiorentina. Il match contro il Lecce valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per tifosi e appassionati significa che non sarà possibile vederla su canali tradizionali satellitari o in chiaro: servirà un abbonamento DAZN oppure, per chi è cliente anche di Sky, attivare il canale “Zona DAZN 1” (numero 214) per poter vedere la partita a partire dalle 14.45.
