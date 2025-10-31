Dzeko non decolla, Petrachi: "Edin come Maxi Lopez: deve essere la ciliegina sulla torta"

Nel corso della sua intervista esclusiva con FirenzeViola, Gianluca Petrachi si è soffermato su tanti argomenti. Tra questi anche Edin Dzeko, attaccante avuto con sé alla Roma e che non sta rendendo con la maglia della Fiorentina: "Il discorso è a monte: per cosa è stato preso Dzeko? Per fare il titolare o la chioccia di Kean? L’equivoco sta qui, perché Edin con noi attaccava la profondità, faceva salire la squadra e segnava gol incredibili. Ragazzo straordinario e valore aggiunto nello spogliatoio, feci di tutto per non darlo all’Inter. Ora sono passati anni e non può essere quello di prima, le stigmate restano quelle del calciatore importante ma non può essere il titolare della Fiorentina. Deve essere la ciliegina sulla torta nel momento del bisogno, e poi deve giocare con un attaccante a fianco: Dzeko è un regista offensivo, fa segnare gli altri. Un altro centravanti che avevo e che era come lui è Maxi Lopez, spaccano le partite con le giocate e inventano gol".

Questo invece il giudizio sulla squadra di Pioli: "La Fiorentina è un caso da studiare. Bisognerebbe capire cosa sia accaduto dentro, perché il mercato è stato importante. Le aspettative erano altissime, le dichiarazioni di Pioli in estate forse hanno creato troppa aspettativa anche dentro al club. Qualcosa è venuto meno, se la Fiorentina è lì è perché ci sono alcuni doppioni che non rendono, si vorrebbe giocare in un modo ma si sta facendo altro. Qualche giocatore è al di sotto, qualcun altro non si è mentalizzato. Firenze è esigente, di palato fine, la Fiorentina ora mette pochissima qualità in campo. E giocare senza paura adesso è anche difficile vista la classifica, fatto sta che ora è una squadra terrorizzata, entrata in un vortice incredibile. I giocatori di maggior qualità dovrebbero prendersi responsabilità e fare qualcosa in più, soprattutto chi prende dei bei soldi".