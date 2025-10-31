Pioli merita ancora la conferma? Vota il sondaggio di FirenzeViola!
Fiorentina sempre più in fondo alla classifica: dopo la sconfitta per 3-0 con l'Inter, i viola riscrivono la storia, in negativo, certificando la peggior partenza in quasi cent'anni di storia del club (4 punti dopo 9 giornate di campionato, frutto di 4 pareggi e 5 sconfitte). La tifoseria ha già fatto capire di aver perso pazienza e fiducia nel progetto tecnico, ma la società ha confermato ancora Stefano Pioli. Su FirenzeViola.it chiediamo però a voi cosa ne pensate: Pioli si merita ancora la conferma? Rispondi qui col sondaggio.
RFVD'Aversa: "Fiorentina brava a uscire dalle sofferenze. Consigliai Pongracic e Fazzini a top club. Piccoli farà 10/12 goal"
Luca CalamaiDisastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
