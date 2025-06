Parisi vuole spazio e riflette: permanenza in dubbio per l'esterno viola

Una delle situazioni che andrà chiarita in estate è quella di Fabiano Parisi. Su FirenzeViola.it il punto sull'esterno classe 2000. Al di là delle voci su un eventuale ritorno di Cristiano Biraghi promosso da Pioli e su interessamento della Roma per Robin Gosens, il difensore campano non è sicuro di rimanere alla Fiorentina. Il suo obiettivo resta quello di giocare con più continuità, cosa che a Firenze gli può essere garantita relativamente. Motivo per cui senza dubbio si guarderà intorno, così come lo ha fatto a gennaio senza che si concretizzassero nulla.

