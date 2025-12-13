Prossima settimana vertice di mercato, i primi nomi in ballo

vedi letture

Domani c'è una partita importantissima da giocare, ma la dirigenza pensa anche a come rinforzare la rosa sul mercato. Anche oggi dai giornali sono usciti alcuni nomi che saranno messi sul tavolo della discussione con il tecnico prima di Natale. Dall'ex Verona Diego Coppola ora al Brighton a Diogo Leite per la difesa, da Lovric a Martel a centrocampo fino all'esterno chiesto da Vanoli, iniziano i primi sondaggi di mercato.

Ma proprio il mercato non sia una scappatoia per i viola, come ha detto loro il tecnico Vanoli dopo la sconfitta di Reggio con il Sassuolo, perché intanto saranno loro stessi a doversi sollevare dalla brutta situazione di classifica.