Il migliore in campo contro la Dinamo è stato Richardson per i lettori di FV

Il migliore in campo contro la Dinamo è stato Richardson per i lettori di FVFirenzeViola.it
Né Gudmundsson né Kean: a prendersi la palma di migliore in campo della Fiorentina nella vittoria 2-1 contro la Dinamo Kiev è Amir Richardson. Il centrocampista marocchina raccoglie quasi il 32% dei voti, staccando così sia Gudmundsson che Kean. L'islandese arriva al 21% e si piazza al terzo posto, l'attaccante classe 2000 invece prende il 23%. Questi tutti i voti del TOP FV:

De Gea 0.35 %

Pongracic 0.59 %

Comuzzo 1.53 %

Viti 0.82 %

Dodo 2.82 %

Richardson 31.92 %

Nicolussi C. 0.35 %

Ndour 0.23 %

Fortini 6.81 %

Kean 23.47 %

Dzeko 0.94 %

Mandragora 0.59 %

Kouadio 0.59 %

Parisi 5.63 %

Gudmundsson 21.36 %

Kouame 2 %