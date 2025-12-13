Il migliore in campo contro la Dinamo è stato Richardson per i lettori di FV
Né Gudmundsson né Kean: a prendersi la palma di migliore in campo della Fiorentina nella vittoria 2-1 contro la Dinamo Kiev è Amir Richardson. Il centrocampista marocchina raccoglie quasi il 32% dei voti, staccando così sia Gudmundsson che Kean. L'islandese arriva al 21% e si piazza al terzo posto, l'attaccante classe 2000 invece prende il 23%. Questi tutti i voti del TOP FV:
De Gea 0.35 %
Pongracic 0.59 %
Comuzzo 1.53 %
Viti 0.82 %
Dodo 2.82 %
Richardson 31.92 %
Nicolussi C. 0.35 %
Ndour 0.23 %
Fortini 6.81 %
Kean 23.47 %
Dzeko 0.94 %
Mandragora 0.59 %
Kouadio 0.59 %
Parisi 5.63 %
Gudmundsson 21.36 %
Kouame 2 %
