Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Duello in zona rossa"
La Nazione: "Fiorentina-Verona vale la stagione. I gol di Kean e il gioco per la svolta"
Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina, questa è la via: servono 30 punti, con 8 successi e 6 pari sarebbe salvezza"
La Gazzetta dello Sport: "Firenze ora ci crede. Squadra e città si compattano, con il Verona sembra una finale"
Tuttosport: "Fiorentina spalle al muro"
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, vietato distrarsi. La partita col Verona vale come una finale"
Con il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare benedi Tommaso Loreto
2 Alle 15 Fiorentina-Hellas, Mandragora e Sohm con Nicolussi, Fagioli verso la panchina. Davanti Gud-Kean
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
