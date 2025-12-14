Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Duello in zona rossa"

La Nazione: "Fiorentina-Verona vale la stagione. I gol di Kean e il gioco per la svolta"

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina, questa è la via: servono 30 punti, con 8 successi e 6 pari sarebbe salvezza"

La Gazzetta dello Sport: "Firenze ora ci crede. Squadra e città si compattano, con il Verona sembra una finale"

Tuttosport: "Fiorentina spalle al muro"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, vietato distrarsi. La partita col Verona vale come una finale"