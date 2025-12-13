Gudmundsson tra le sirene del passato e un presente da riscrivere

Albert Gudmundsson con la Dinamo ha ritrovato il gol (insieme a Kean) che lo rilancia anche in campionato dove, quasi sicuramente, sarà titolare insieme al centravanti azzurro anche domani contro il Verona. In queste ore ha parlato ad un podcast ed ha rivelato: "Prima di venire a Firenze parlavo con Inter e Juventus".

Interessi venuti meno per la vicenda giudiziaria in cui è rimasto invischiato fino all'assoluzione delle scorse settimane.