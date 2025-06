FirenzeViola Fabiano Parisi e un'estate di riflessioni. Non vuole perdere tempo: cerca spazio

Una delle situazioni che andrà chiarita in estate è quella di Fabiano Parisi. Al di là delle voci su un eventuale ritorno di Cristiano Biraghi promosso da Pioli e su interessamento della Roma per Robin Gosens, il difensore campano non è sicuro di rimanere alla Fiorentina. Il suo obiettivo resta quello di giocare con più continuità, cosa che a Firenze gli può essere garantita relativamente. Motivo per cui senza dubbio si guarderà intorno, così come lo ha fatto a gennaio senza che si concretizzassero nulla.

Inizio stagione complesso.

Ricordiamo che nella finestra di trattative invernale Parisi fu corteggiato dal Como tra le altre, ma lui decise di proseguire la sua avventura a Firenze. Ci rifletté anche in considerazione dei mesi difficili che aveva passato: da agosto a dicembre era riuscito a collezionare appena 8 presenze in campionato, mediamente da 21 minuti. Troppo poco. Su queste pagine il suo agente Mario Giuffredi fece alcune uscite accese nei confronti del tecnico Palladino, aggiungendo: "A gennaio porto via sia Parisi che Biraghi".

Futuro: riflessioni in corso.

Parisi arrivò alla Fiorentina nell'estate del 2023, stimolando la curiosità della piazza per via della convivenza bizzarra con Cristiano Biraghi col quale, dicevamo, condivide l'agente. E infatti non è mai sceso in campo con la costanza che aspettava: è stato addirittura adattato a terzino destro (con scarsi risultati). La sua esperienza in maglia viola non è mai decollata. Adesso ragiona attentamente sul prossimo futuro, conscio del fatto che la Lazio ha manifestato un apprezzamento nei suoi confronti.