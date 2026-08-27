Calciomercato Paratici e quel rapporto con l'agente di Zirkzee nato con Tevez alla Juventus

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La Fiorentina tratta Zirkzee con il Manchester United: il rapporto di Paratici col suo agente potrebbe favorire la trattativa

La trattativa tra la Fiorentina e il Manchester United per Joshua Zirkzee potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra il ds viola Fabio Paratici e l'agente del giocatore Kia Joorabchian. I due hanno iniziato una proficua collaborazione fin dai tempi della Juventus, quando i bianconeri nell'estate del 2013 acquistarono dal Manchester City Carlos Tevez. Un'operazione complessa che permise a Conte di accogliere uno dei migliori attaccanti internazionali proprio grazie all'intermediazione dell'agente iraniano.

Un rapporto proseguito anche col Tottenham

Anche successivamente i due hanno collaborato quando Paratici era dirigente del Tottenham, con Joorabchian che ha portato il terzino sinistro Sergio Reguillon alla corte dello stesso Conte. Insomma un rapporto stretto che ora sta permettendo alla Fiorentina di trattare l'attaccante del Manchester United come sostituto di Moise Kean, ormai destinato a vestire la maglia del Como.