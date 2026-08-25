Top FV, chi si salva tra i viola nella debacle di Roma? Vota il sondaggio

Top FV, chi si salva tra i viola nella debacle di Roma? Vota il sondaggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:28Notizie di FV
di Redazione FV

Inizia malissimo il campionato della Fiorentina. La squadra di Fabio Grosso parte con un sonoro 4-0 rifilato dalla Roma, in una gara senza storia e dove i viola non hanno praticamente mai dato modo di poter far male agli uomini di Gasperini. Non il miglior modo per ripartire con la rubrica del Top FirenzeViola, il sondaggio con cui chiediamo ai nostri lettori di votare il migliore in campo nelle partite della Fiorentina. Qua sotto il link per indicare il migliore tra coloro che sono scesi in campo all'Olimpico:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A ROMA?