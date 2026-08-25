Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Kean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Kean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Copertina
FirenzeViola"Uno più forte di Kean". Ma più che il nome, sarà il tipo di attaccante a fare la differenza
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Tommaso LoretoIl mercato può attendere, torna a parlare il campo, ma l'inseguimento del Como per Kean proseguirà. Intanto Paratici ha risvegliato i sogni di una piazza depressa
Niccolò SantiLa Fiorentina vuole cedere Kean all’estero, il Como aspetta e punta sui tempi stretti. Raggiunto l’accordo con Poku. Thorstvedt prima scelta, Torreira spinge per il ritorno. Il Nottingham Forest prepara l’offerta per Dodo
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