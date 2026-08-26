Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 26 agosto 2026.
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Notizie di FV
Parola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Rivivi la festa dei tifosi della Fiorentina per il Centenario, tra corteo, cori e spettacolo pirotecnico
4 Kean-Fiorentina, è braccio di ferro: la seconda offerta del Como non convince. Ad ora può restare ma senza giocare
Copertina
FirenzeViolaKean-Fiorentina, è braccio di ferro: la seconda offerta del Como non convince. Ad ora può restare ma senza giocare
FirenzeViolaViviano: "Cessione Kean, occhio all'autogol. Vi spiego perché Beto sarebbe un buon sostituto"
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Tommaso LoretoIl mercato può attendere, torna a parlare il campo, ma l'inseguimento del Como per Kean proseguirà. Intanto Paratici ha risvegliato i sogni di una piazza depressa
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