Calciomercato Il Modena ha chiesto il prestito di Croci: no secco della Fiorentina

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Federico Croci è una delle sorprese positive dell'estate della Fiorentina. Il classe 2010 è stato costantemente aggregato alla prima squadra esordendo anche in Coppa Italia contro il Benevento e diventando così il giocatore più giovane ad aver esordito tra i professionisti con la maglia viola. Le sue qualità non sono passate inosservate, soprattutto a chi lo conosce bene come Galloppa che lo ha potuto seguire a distanza nel percorso nelle giovanili viola.

Proprio il Modena si sarebbe mosso per chiederne il prestito secco alla Fiorentina, che però ha risposto con un no immediato alla proposta del club emiliano. L'intenzione della Fiorentina è quello di trattenerlo in rosa per farlo giocare continuativamente con la Primavera ma anche per aggregarlo con la rosa della prima squadra.