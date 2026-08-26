Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Archiviata la sconfitta di Roma, la Fiorentina prosegue il suo programma di preparazione per la prossima partita di campionato in programma sabato sera al Franchi contro il Frosinone nel giorno del Centenario. La squadra agli ordini di Grosso si allenerà stamani al Viola Park per una seduta singola mattutina alla quale parteciperà anche Kean, per il quale però sono attesi aggiornamenti sul fronte mercato nella giornata di oggi.