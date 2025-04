Palladino e Pongracic, le parole in conferenza. E la metafora di Riera

Vigilia di Conference che per la Fiorentina ha significato conferenza stampa per l'allenatore Raffaele Palladino con al suo fianco Marin Pongracic, difensore viola. I due sono parsi sicuri nel non voler sottovalutare il Celje al Franchi, sottolineando come da qui a fine stagione siano tutte finali. Il tecnico viola ha fatto il punto anche sulle condizioni dei suoi: "La squadra sta bene, ha lavorato bene con concentrazione e intensità. Tranne gli squalificati e i fuori lista, abbiamo solo Colpani fuori che settimana prossima tornerà in gruppo. Gosens e Parisi sono disponibili".

Pongracic dal canto suo ha spiegato a che punto è della condizione fisica: "Ci sono molto vicino al 100% ma ho la percezione che ci sia ancora un po' di spazio. In alcune partite ho giocato molto bene ma mi manca ancora un po' di continuità. Mi trovo bene nel nuovo sistema di gioco ma penso che posso dare anche di più".

Anche il Celje ha parlato dal Franchi, con il tecnico Riera che ha paragonato la Fiorentina ad una fidanzata: "La squadra piccola guarda sempre con più attenzione la squadra grande. Noi non abbiamo niente da perdere, affrontiamo la squadra che ha fatto le ultime due finali e siamo sfavoriti. Ma come dicevo prima, è come uscire per la prima volta con una ragazza. Sono certo che abbiano rispetto per noi, conosciamo la Fiorentina meglio di prima ma non sarà una partita come la scorsa".