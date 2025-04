Dagli inviati Pongracic: "Domani è ancora tutto aperto. Sono vicino al top della forma""

Dalla sala stampa del Viola Park, il difensore della Fiorentina Marin Pongracic parla alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League in programma domani contro il Celje. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Secondo me domani dobbiamo essere svegli e concentrati dal primo minuto. Abbiamo vinto l'andata ma solo 2-1, non abbiamo ancora fatto niente, è ancora tutto aperto. In questi giorni abbiamo analizzato tatticamente il Celje e domani vogliamo fare ancora meglio".

Come pensa sia più semplice raggiungere l'Europa la prossima stagione?

"La penso come il mister: dobbiamo guardare partita per partita, abbiamo un'occasione sia in campionato che in Conference di fare qualcosa di grande. Ogni partita è una finale, anche in campionato. Mancano speriamo 10 partite, siamo concentrati su tutte".

Come si trova con la difesa a tre?

"Sicuramente stiamo facendo bene in difesa da quando giochiamo a tre dietro ed è merito di tutta la squadra perché stanno facendo tutti un gran lavoro, anche i giocatori offensivi che pressano. Non lasciamo tanto agli avversari anche come azioni, poi dietro abbiamo un portiere che ci aiuta. Siamo soddisfatti".

Si aspettava un gruppo così unito?

"C'è molto entusiasmo. Gli ultimi risultati aiutano a stare bene ma abbiamo giocatori che vogliono sempre dare il massimo. Ci troviamo molto bene".

È arrivato al top della forma?

"Ci sono molto vicino al 100% ma ho la percezione che ci sia ancora un po' di spazio. In alcune partite ho giocato molto bene ma mi manca ancora un po' di continuità. Mi trovo bene nel nuovo sistema di gioco ma penso che posso dare anche di più".

Come state vivendo la situazione legata a Fagioli?

​​​​​​"Con Nicolò non ho parlato personalmente ma sa che siamo una squadra e se serve un aiuto ci siamo, per supportarlo. Però lo vedo bene. Non so precisamente cosa è successo ma siamo pronti a dargli una mano".