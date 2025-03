Non solo entrate, da Nico Gonzalez e Amrabat arriverà un tesoretto

Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it c'è l'approfondimento sulla situazione dei prestiti in uscita della Fiorentina. Perché se è vero che il club viola in estate dovrà fare diverse valutazioni sui giocatori attualmente in rosa da riscattare, è altresì vero che ci sono alcuni giocatori che potrebbe costruire il tesoretto su cui fondare il prossimo mercato.

In particolare Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat, che molto più dei vari Sottil, Ikoné e Kouame garantiranno un'entrata importante: per quanto riguarda l'argentino, la Juventus pagherà in altri tre anni 25 milioni di euro più bonus oltre agli 8 già versati la scorsa estate, mentre il centrocampista marocchino frutterà a giugno 13 milioni di euro per il riscatto dopo i 2 versati lo scorso agosto. Due prestiti con obbligo di riscatto che saranno ossigeno per le casse della Fiorentina.