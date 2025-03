FirenzeViola Dal passivo nel mercato invernale ai prossimi incassi: Nico Gonzalez e Amrabat garantiscono un tesoretto per l'estate

Il rischio è quello di fare parecchi conti senza l’oste, o peggio di far troppi calcoli in tasca a Rocco Commisso. La sosta del campionato è l’occasione anche per un primo bilancio sugli orizzonti estivi della Fiorentina, quelli di un mercato in entrata e in uscita in cui il club dovrà soppesare con attenzione chi confermare e chi liberare. Con 9 giocatori in prestito per i quali valutare gli eventuali riscatti, e oltre 10 calciatori che potenzialmente potrebbero tornare al Viola Park, non mancherà il lavoro a Pradè e Goretti, ma soprattutto saranno messe alla prova le casse del club, tanto più se l’intento della dirigenza fosse quello di confermare l’ossatura attuale.

L’ultimo passivo del mercato invernale

Se il mercato invernale ha segnato un passivo da circa 4,5 milioni frutto dei 13,5 milioni spesi in entrata per l’immediato prestito di Folorunsho (1) gli acquisti di Pablo Marì (1,8) e Ndour (5), oltre agli esborsi per Fagioli (2,5) e Zaniolo (3,2), e dei 9 milioni incassati per la cessione di Quarta (6,5), il prestito di Kayode (0,5) e quelli di Ikonè (1) e Sottil (1) c’è già un buon patrimonio in arrivo al termine della stagione. Cifre previste fin dallo scorso mercato estivo, nel caso di Amrabat, o diventate ufficiali in corsa come nel caso di Nico Gonzalez e degli accordi presi con la Juventus.

Ossigeno da Nico e Amrabat

Così prima ancora d’interrogarsi sul futuro dei vari Sottil, Ikonè, Kouamè e compagnia la dirigenza può salutare con sollievo almeno un paio di operazioni. Le cessioni estive di Nico Gonzalez alla Juventus, e di Amrabat al Fenerbache, prevedono accordi obbligatori, e se nel caso del marocchino la società turca si era già impegnata a versare 13 milioni per il riscatto dopo i 2 inizialmente sborsati per il prestito, per i bianconeri l’obbligo sull’argentino è scattato a metà febbraio, dopo la sfida tra Juventus e Inter che ha fatto scattare le condizioni pattuite in estate.

Per Nico Gonzalez la Juventus pagherà (in 3 anni) 25 milioni

Era nel corso della passata estate quando la Juventus comunicò ufficialmente di aver raggiunto un accordo con i viola per Nico Gonzalez ”a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni”. A quel primo ammontare adesso vanno aggiunti altri “25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Altri 13 milioni in arrivo dalla Turchia per Amrabat

Qualche settimana più tardi toccò invece a Sofyan Amrabat salutare la Fiorentina, più o meno dopo aver aiutato la sua ex squadra a centrare la qualificazione al girone di Conference League al termine di una sofferta doppia sfida contro l’Akademia Puskas. Per circa 2 milioni di euro incassati subito Amrabat ha nuovamente salutato i viola dopo l’esperienza allo United e al termine di questa stagione saranno in tutto 15 i milioni incassati in tutto per la sua cessione. Ulteriori risorse da reinvestire in estate, quando il mercato della Fiorentina si preannuncia come minimo frenetico.