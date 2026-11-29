FirenzeViola Così simili, così diverse: i numeri che inchiodano Udinese e Fiorentina

La sfida odierna metterà di fronte due realtà che si specchiano in una crisi profonda, ma anche in identità e caratteristiche agli antipodi

Stessi malumori, identica urgenza di risalire la classifica: Udinese e Fiorentina vivono entrambe un momento delicato. E se non mancano gli elementi di contatto tra le due squadre (soprattutto in superficie), allo stesso modo non sono poche anche le divergenze che hanno contribuito ad un inizio così inaspettatamente negativo.

I punti di contatto

I numeri mettono a nudo due club in forte difficoltà, accomunati da un percorso che ha spinto entrambe le società a cambiare tecnico in panchina. Prima la Fiorentina, con il passaggio da Grosso (0 punti in 3 partite) a Vanoli (9 in 9) e successivamente l’Udinese con Runjaic (5 punti in 10 partite) che ha lasciato spazio a Zanetti (1 in 2). La Fiorentina segna di più (17 a 13) ma subisce anche di più (28 a 26) e la differenza reti è simile: -11 per la Fiorentina, -13 per l’Udinese. Tra le mura amiche il rendimento è disastroso: la squadra viola non vince in casa da metà aprile, i bianconeri da inizio maggio, e in stagione le due avversarie odierne occupano le ultime due posizioni dell’intera classifica per rendimento casalingo (3 punti la Fiorentina, 1 l’Udinese). In trasferta il rendimento è pressoché identico: 6 punti per i viola, 5 per l’Udinese.

Le differenze

Se la cornice è speculare, le cause delle difficoltà e i numeri archiviati sono diversi sotto più punti di vista. Partendo dai bianconeri, l'Udinese predilige rispetto ai viola il controllo della sfera, come dimostra l'ottavo posto per possesso palla (50,3%): la squadra friulana è poi ottava per cross riusciti (4,8), oltre a colpire di più dentro l'area di rigore (10 reti su 12) ed è tra le migliori del torneo per realizzazioni sugli sviluppi da corner (4 gol). La Fiorentina risponde con una spiccata propensione al dribbling - seconda in classifica con 8,7 riusciti ogni 90 minuti - e alle conclusioni dalla distanza: i viola sono la squadra che segna di più da fuori area (7 gol su 17) dell’intera Serie A. Sul piano delle reti, segnate e al passivo, la Fiorentina è nona per tiri in porta (5,3), ottava per xG con 19,5 (17 gol fatti) e dodicesima per xG subiti (18,9, a fronte però di ben 28 gol al passivo); l’Udinese dal canto suo fatica di più in fase offensiva, con Davis, ora infortunato, tra i giocatori con il più alto numero di tiri del campionato senza aver ancora segnato; la squadra friulana ha fin qui fatto registrare il quindicesimo rendimento della Serie A per tiri in porta (4,3), con 14,8 xG per 13 gol realizzati ed è la squadra con il dato peggiore sugli xG subiti (26,1) con 26 gol incassati. Chiudono il quadro i cross riusciti, che vedono la Fiorentina quindicesima con 3,7, e i dribbling riusciti dell'Udinese, 6,5, dato che vale il quindicesimo posto nella specialità. La sintesi è chiara: Udinese e Fiorentina hanno percorso sentieri opposti per poi però ritrovarsi nello stesso vicolo angusto e da cui, prima che sia troppo tardi, proveranno ora a uscire.