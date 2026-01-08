Moise Kean e un fastidio che dura da tempo: ecco come sta il centravanti viola
Moise Kean sta facendo i conti da un mese con un acciacco. Si tratta specificamente di un problema alla caviglia destra, che il centravanti classe 2000 ha accusato nella gara contro il Sassuolo giocata il 6 dicembre a Reggio Emilia (per intendersi, quella del famoso rigore della discordia). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il calciatore ha dovuto sostenere un periodo di infiltrazioni per partecipare agli impegni successivi. Ecco il motivo della sua assenza dal primo minuto ieri contro la Lazio
