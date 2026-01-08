Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta pomeridiana

Seduta di scarico per la Fiorentina al Viola Park. Nel primo pomeriggio di oggi è previsto un allenamento a porte chiuse per recuperare le energie in vista della ripresa a pieno regime, domani, per la preparazione della sfida interna di domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri.