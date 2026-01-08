Top FV, chi il miglior viola in Lazio-Fiorentina? Vota il sondaggio!

Oggi alle 10:26Notizie di FV
di Redazione FV

Finisce 2-2 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina: i viola vengono via da Roma con un urlo di gioia strozzato in gola, dopo aver assaporato la vittoria sfuggita all'ultimo minuto. Vantaggio biancoceleste con Cataldi, pareggio e rimonta con Gosens e Gudmundsson, prima della doccia gelata di Pedro. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Qua sotto il sondaggio:

