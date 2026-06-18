Mercato viola e Koleosho, il profilo viola che piace a Paratici
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In conferenza stampa e ai microfoni di Sky non si è parlato di trattative della Fiorentina oggi ma di sicuro un'ammissione importante Fabio Paratici l'ha fatta: su Luka Koleosho. "I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è un giocatore bravo, così come anche altri dell'Under 21". Il profilo è dunque ok per il direttore sportivo secondo la sua risposta.
In conferenza stampa ha comunque dato delle indicazioni di mercato su Kean e Dodo, oltre che su Ndour.
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