L'ambizioso Paratici e la Fiorentina che verrà: duratura e competitiva

vedi letture

Oggi il direttore sportivo viola Fabio Paratici insieme al direttore generale Alessandro Ferrari ha fatto il punto sulla Fiorentina che verrà, che deve essere 'duratura e competitiva', con una società 'solida, stabile e sempre più internazionale'. "Abbiamo in testa cosa dobbiamo fare ma per come sono fatto e per il mio modo di operare non mi sentirete mai fare promesse che ora non posso mantenere - ha detto Paratici - Io ho una mentalità competitiva e non accetto di arrivare settimo-ottavo per 4-5 anni, accetto di arrivare una volta 14esimo per ripartire.

Di certo faremo un lavoro che non comprende soltanto il mercato ma l'intera struttura, per crescere servono una visione, un progetto, persone competenti in ogni comparto. Se costruiamo bene poi ci divertiamo tutti".