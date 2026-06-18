La Fiorentina non in vendita, Mediacom, Antognoni e la questione stadio: le parole di Ferrari

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Alessandro Ferrari, di rientro ddagli Stati Uniti dopo la visita alla famiglia Commisso oggi in conferenza stampa ha fatto il punto su alcune questioni: "I Commisso non mettonio in vendita la società, stanno andando avanti con il sogno di Rocco e la volontà di Catherine e Giuseppe Commisso di creare una certa Fiorentina" è il primo punto per mettere a tacere le voci di una cessione.

C'è poi la questione Mediacom, che resta main sponsor ma con possibilità di new entry: "Stiamo cercando di diventare attraenti, portando il brand Fiorentina a livello internazionale e verranno prese in considerazioni trattative per alleviare o modificare quello che è il contributo di Mediacom da anni". Ferrari è poi tornato sul caso Antognoni ribadendo che il Centenario è la festa della Fiorentina e sullo stadio riguardo al quale ha sottolineato che la Fiorentina andrà avanti nonostante il comunicato del Comune sul nuovo iter.