Fiorentina: ecco le date della nuova stagione, con la suggestiva amichevole con Bove
La stagione della Fiorentina è pronta a ripartire e da oggi sono note anche le date della partenza, fissata per la prima settimana di luglio. Il 6 ci sarà la presentazione delle maglie in un hotel del centro, il 7 e l'8 le visite mediche dei giocatori. Dal 9 al via il ritiro con la conferenza stampa di presentazione di Grosso. Il raduno al Viola Park è previsto fino al 22-23 con il 19 l'amichevole con la Primavera.
Dal 24 mini tournée in Inghilterra per due amichevoli con Queen's Park Rangers e Watford, il 25 e il 29 luglio. Nel Watford la Fiorentina ritrova gli ex Bove e il ds Behrami oltre che il tecnico italiano Dionisi. Il programma è ancora in via di definizione e verrà ufficializzato nei prossimi giorni, con tutte le indicazioni per seguire gli allenamenti.
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