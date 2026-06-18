La Roma non molla Dodo, Fiorentina tra Norton Cuffy e Martinez

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La Roma non molla Dodo e continua a lavorare per portare in giallorosso un altro esterno brasiliano. Come racconta Sky Sport la Fiorentina chiede 18 milioni di euro per cederlo, ma potrebbe essere raggiunta un'intesa intorno ai 12/13 milioni più bonus. Si raffredda invece la pista Napoli. Non secondo Sportitalia che sostiene che il brasiliano sia sempre nel radar del club partenopeo.

I possibili sostituti in viola

E sempre Sky aggiorna sui possibili sostituti cui pensa la Fiorentina in caso di addio di Dodo. I principali indiziati sono Norton-Cuffy del Genoa (per Sportitalia offerto anche al Napoli appunto che è alla ricerca di un terzino destro) e Arnau Martinez, esterno che gioca nel Girona, classe 2003, che ha chiuso la stagione in Liga con 35 presenze (nessuna assenza e solo due partite in panchina), due gol e un assist nonostante la retrocessione del club.