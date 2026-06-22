Tutto sugli esterni: da Lang a Koleosho, i nomi in orbita Fiorentina

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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina è alla ricerca di un pacchetto d'attacco tutto nuovo, soprattutto se dovesse partire Moise Kean. E mentre la dirigenza viola è in attesa di sviluppi sul centravanti (Mateo Pellegrino del Parma allertato in caso di addio dell'azzurro), la priorità è sugli esterni d'attacco. Da Koleosho a Cancellieri, passando per Noa Lang, ecco il punto sul mercato delle ali.

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