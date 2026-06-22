Tutto sugli esterni: da Lang a Koleosho, i nomi in orbita Fiorentina
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La Fiorentina è alla ricerca di un pacchetto d'attacco tutto nuovo, soprattutto se dovesse partire Moise Kean. E mentre la dirigenza viola è in attesa di sviluppi sul centravanti (Mateo Pellegrino del Parma allertato in caso di addio dell'azzurro), la priorità è sugli esterni d'attacco. Da Koleosho a Cancellieri, passando per Noa Lang, ecco il punto sul mercato delle ali.
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Occhio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascheratedi Angelo Giorgetti
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Copertina
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