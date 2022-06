LIVE FV, È IL GIORNO CALDO PER IL RINNOVO DI ITALIANO

18.46 - Arrivano dallo stesso evento anche le parole di Daniele Amerini: "Direi che è la giusta conclusione. Italiano ha meritato questo rinnovo, visto che è stato un elemento essenziale di questa stagione. La società gli ha messo a disposizione un'ottima squadra e lui l'ha fatta rendere al meglio". CLICCA QUI per l'intervista completa

18.07 - Sempre dal medesimo evento arrivano le dichiarazioni in merito al rinnovo Italiano, da parte di un altro ex viola, Sauro Fattori. Ecco le sue parole in merito: "Sicuramente è una cosa importante. Adesso comincia il mercato, son convinto che la Fiorentina si comporterà bene. Naturalmente quest'anno la rosa dovrà essere un po' più ampia perché l'Europa toglie energie, anche mentali. Il mercato non è semplice ma son convinto che allestiranno una bella squadra". QUI l'intervista integrale

17.41 - Anche Aldo Firicano ha parlato ai media presenti all'evento per i 50 anni di Alberto Malusci, soffermandosi sul rinnovo del contratto del mister. Queste le sue parole: "Il rinnovo è il consolidamento della stagione fatta quest'anno. Forse si è parlato troppo della questione, adesso, visto il raggiungimento dell'Europa, è il momento di parlare di calciatori in entrata e in uscita, di futuro e della prossima stagione". LEGGI QUI l'intervista completa

17.02 - Direttamente dall'evento per i 50 anni di Alberto Malusci, lo stesso ex difensore viola ha speso parole importanti sul rinnovo di Italiano: "Sono contento perché chiaramente è l'uomo giusto per la Fiorentina per quello che ha fatto quest'anno. Spero che mettendosi a un tavolino con la società gli possano garantire gli acquisti che vuole. Perché l'anno prossimo bisogna alzare l'asticella e fare meglio". Qui l'intervista integrale

16:24 - Così a Radio Bruno l'ex giocatore Claudio Onofri sulla questione Italiano: "La conferma di Italiano è più che importante, fondamentale. Ha alzato il livello di tutte le squadre in cui è stato, quando hai uno così devi tenertelo stretto".

LEGGI QUI l'intervista integrale

15:18 - Al centro sportivo “Davide Astori” è arrivato Andrea Bolzoni, estremo difensore classe 2005 che si trasferisce nella Fiorentina U18 dall'Atletico Levane Leona, squadra toscana, della provincia di Arezzo.

15:05 - Nel corso dell'incontro di oggi tra la Fiorentina e l'agente Pulcinelli si è parlato anche di Christian Dalle Mura, altro suo assistito. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore classe 2002 non andrà in ritiro a Moena ma sarà mandato subito in prestito (ci sono SPAL e Reggina).

14:50 - Terminato l'incontro con l'agente di Riccardo Saponara: il fantasista non ha ancora firmato il rinnovo, ma permane ottimismo tra le parti. Leggi QUI la news di FV nei dettagli

14:35 - Non solo il rinnovo di Italiano, si muove anche il mercato. Prende quota, con le ultime indiscrezioni del TGR Rai Toscana, il nome di Rolando Mandragora. Il centrocampista, rientrato alla Juventus dal Torino, sarebbe a un passo dalla Fiorentina.

13.40 - Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina: gli agenti del tecnico (Francesco Caliandro e Diego Nappi) si trovano in centro a Firenze e sono attesi al Centro Sportivo a breve.

12.20 - In attesa di sapere se sarà oggi la giornata decisiva per la fumata bianca sul rinnovo del tecnico della Fiorentina, già dalla tarda mattinata si registra movimento al CS, dove si sono visti sia l'agente di Riccardo Saponara (Luca Puccinelli) che quello di Vittorio Agostinelli (Paolo Paloni -insieme al calciatore) per discutere i rinnovi dei due calciatori.

12.03 - Potrebbero slittare di qualche ora le firme e le foto della firma di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Gran parte del lavoro è già stato fatto ed il tecnico gigliato è atteso a Firenze per incontrarsi con i dirigenti gigliati ed i propri rappresentati tra il tardo pomeriggio di oggi e domattina. CLICCA QUI per la notizia

11.55 - Non solo Italiano nel rinnovo. Come riportato su queste pagine ieri, sarà anche lo staff del tecnico ad avere un aumento sul proprio stipendio di circa il 30% superiore. Un segnale dato dalla Fiorentina al tecnico e a coloro che hanno riportato la società viola in Europa. CLICCA QUI per i dettagli.

Si preannuncia una giornata caldissima in casa Fiorentina, nella quale dovrebbe essere posta la prima grande pietra miliare in vista della prossima stagione: Vincenzo Italiano è pronto a firmare il rinnovo fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno con la Fiorentina a 1,7 milioni annui più bonus. Un affare che ha avuto molti alti e bassi nelle scorse settimana ma che sembra vicino alla sua conclusione. Un segnale a tutto l'ambiente che era rimasto un po' scottato dall'addio definitivo di Lucas Torreira. FirenzeViola.it seguirà con voi tutta la giornata minuto per minuto.