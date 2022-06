ONOFRI, Amiri ha grande tecnica. Cambiaso duttile

Ha parlato in merito a diversi temi riguardanti la Fiorentina l'ex giocatore e allenatore Claudio Onofri. Queste le sue parole: "La conferma di Italiano è più che importante, fondamentale. Ha alzato il livello di tutte le squadre in cui è stato, quando hai uno così devi tenertelo stretto. In un calcio così frenetico, riuscire a capire cosa succeda prima che accada veramente è un vantaggio determinante. Alle volte durante la stagione ho visto movimenti sbagliati in difesa, sui quali si può migliorare, ma se tutto fosse perfetto la Fiorentina sarebbe campione d'Italia".

Su Cambiaso: "Penso che abbia netti margini di miglioramento. Il responsabile del settore giovanile del Genoa mi ha detto che il ruolo ideale per lui sarebbe la mezzala, perché ha le caratteristiche giuste per ricoprire entrambi i ruoli, non solamente l'esterno. Se lo prendessero guadagnerebbero un bell'elemento".

Su Amiri: "Ha un bel passo e una grande tecnica, vede il gioco e sa servire le punte. Se lo cercassero come sostituto di Castrovilli vi garantisco che può fare la mezzala offensiva".