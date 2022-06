FIRICANO, Jovic? Non ho sfera di cristallo, però...

L'attuale allenatore della Sangiovannese ed ex calciatore della Fiorentina tra il 1996 e il 2001, Aldo Firicano, presente alla festa dei 50 anni di Alberto Malusci, ha parlato ai media presenti all'evento, tra i quali anche Firenzeviola.it. Queste le sue parole:

Come valuta il rinnovo di contratto da parte di Italiano?

"Il rinnovo è il consolidamento della stagione fatta quest'anno. Forse si è parlato troppo della questione, adesso, visto il raggiungimento dell'Europa, è il momento di parlare di calciatori in entrata e in uscita, di futuro e della prossima stagione".

Milenkovic e Igor piacciono a tante squadre. Per lei sono da confermare?

"Assolutamente sì, sono giovani e forti. L'interesse di altre squadre non mi sorprende vista la grande stagione che hanno fatto. Spero e penso che la Fiorentina riparta da questi centrali di difesa, con Quarta che può rappresentare un'ottima alternativa".

In attacco sembra in pole Jovic. Per lei è il nome giusto?

"La sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, ma le qualità le ha. Bisogna vedere prima di tutto se arriva e in che condizioni, oltre alle motivazioni e al modo in cui si adatterà al nuovo campionato".

Il nome di Mandragora è caldo in queste ore. Cosa può portare al centrocampo della Fiorentina?

"Ha qualità, ma dipende anche da cosa chiederà l'allenatore".