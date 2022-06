FATTORI, Rinnovo Italiano vuol dire programmazione

In occasione della festa per i 50 anni di Alberto Malusci, allo stadio "Torrini" di Sesto, è stato intercettato anche Sauro Fattori, ex giocatore viola, che ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue dichiarazioni:

Sul rinnovo di Italiano: "Sicuramente è una cosa importante. Adesso comincia il mercato, son convinto che la Fiorentina si comporterà bene. Naturalmente quest'anno la rosa dovrà essere un po' più ampia perché l'Europa toglie energie, anche mentali. Il mercato non è semplice ma son convinto che allestiranno una bella squadra".

Su Jovic e sul mercato: "Sicuramente è una buona scelta, ma può esserlo anche Belotti, perché sappiamo che nel campionato italiano i gol li fa. Poi per il resto ci sarà da sostituire Torreira, e dietro bisogna vedere se qualcuno andrà via o se resteranno tutti. Si è parlato di Odriozola ma anche di Dodo, nomi che sono buoni ma il mercato è cominciato adesso e finirà ad agosto, per cui vediamo".

Sul futuro della squadra: "Naturalmente hanno rifatto il contratto a Italiano perché quest'anno ha fatto un campionato impensabile. Sono convinto che il ritardo della firma era anche per la programmazione, e se ha trovato l'accordo vuol dire che c'è anche quest'ultima".

Sulla stagione della squadra femminile: "Sinceramente non so cosa sia capitato, ma qualcosa è successo sicuramente perché il valore delle giocatrici non è quello della classifica. Ma nel calcio non c'è solo il valore tecnico. Sicuramente si sarà rotto qualcosa, ma credo che l'anno prossimo sapranno ripartire".