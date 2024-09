LA FIORENTINA ATTENDE GUDMUNDSSON: DOPO IL PROCESSO SARÀ A FIRENZE

Sono giornate particolari per Albert Gudmundsson, che dopo essere riuscito a lasciare Genova in un'estate piuttosto tribolata approdando per una cifra importante a Firenze, deve però ancora esordire in campo con la maglia della Fiorentina. Tutto questo mentre in Islanda si dibatte il processo che lo vede protagonista senza gli scarpini ma davanti al tavolo del Tribunale per l'accusa di cattiva condotta sessuale portata avanti dalla donna che lo ha denunciato e spera nell'articolo 194 del codice penale islandese per essere risarcita dal giocatore escluso, per questo motivo, anche dalla propria Nazionale.

Il processo

La foto arrivata dall'Islanda racconta più di mille parole lo stato psicologico di Gudmundsson che si è comunque dichiarato assolutamente innocente e non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti fuori dall'aula (il processo si è tenuto a porte chiuse per motivi di privacy, come da norma). Sebbene da parte del giocatore sia stata fatta percepire per tutte queste settimane la totale fiducia nell'assoluzione, è chiaro che il pensiero di una possibile pena non può non tormentare l'attaccante classe '97 che vorrebbe solo mettersi alle spalle la questione e poter tornare finalmente a pensare solo al campo. Domani ci sarà un'altra udienza e la decisione del Giudice dovrebbe arrivare nelle prossime settimane ma è chiaro che oggi e domani saranno giornate molto tese per il nativo di Reykjavík.

La Fiorentina lo aspetta

Il giocatore fin qui ha ricevuto tutto il supporto possibile dalla Fiorentina che gli è stata vicino in queste settimane complicate, ha mandato un fisioterapista e un preparatore atletico in Islanda per non fargli interrompere gli allenamenti e riuscire a portarlo quantomeno insieme alla squadra domenica a Bergamo, sperando di poterlo schierare magari anche solo nei minuti finali della partita contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola lo aspetta domani come da programma e resta fiducioso nel buon esito di una questione che tutte le parti in causa sperano di potersi mettere alle spalle al più presto.