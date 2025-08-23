-1 a Cagliari-Fiorentina, rifinitura in Sardegna per i viola: il programma

di Redazione FV

-1, manca solo un giorno alla prima in Serie A della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo il buon esordio stagionale contro il Polissya nei preliminari di Conference League la formazione gigliata domani pomeriggio, fischio d'inizio alle 18:30, debutterà in campionato contro il Cagliari. In virtù di questa doppia trasferta Ranieri e compagni non hanno fatto rientro a Firenze ma da Presov (Slovacchia), sede del match europeo contro gli ucraini, hanno fatto rotta direttamente verso la Sardegna. Ieri un primo allenamento a Pula, vicino Cagliari, e oggi la seduta di rifinitura in vista della sfida contro i rossoblu di domani pomeriggio.