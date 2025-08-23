Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina riparte da Moise Anche il rinnovo è più vicino"

La Nazione: "Il doppio passo del gruppo"; "Scatto a destra su Lamptey"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, la spinta in avanti"; "Il vice Dodo, spunta Lamptey"

La Repubblica (Firenze): "Il ritorno di Kean un gol, il contratto la Fiorentina è già sua"; "Per la difesa c’è Lamptey il Cska aspetta Beltran"

TuttoSport: "Nessun titolo riguardante la Fiorentina"

Corriere Fiorentino: "La firma con Rocco"