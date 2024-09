CORR. FIO, Gud oggi il processo. Rischio carcere

Come riportato dal Corriere Fiorentino oggi e domani, rigorosamente a porte chiuse, nel tribunale distrettuale di Reykjavik sono previste le udienze per il processo in cui Albert Gudmundsson è accusato di cattiva condotta sessuale. Il calciatore viola nell'estate del 2023 fu denunciato da una donna, conosciuta in un locale della capitale islandese, e, dopo un’iniziale archiviazione, il giudice ha accolto il ricorso portato avanti dalla presunta vittima. L'articolo del codice penale islandese violato dal nuovo numero 10 gigliato sarebbe il numero 194 che recita così: "Chiunque abbia avuto un rapporto sessuale o qualunque altro atto di natura sessuale senza il consenso dell’altra persona verrà dichiarato colpevole di violenza sessuale e condannato da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni di prigione".

Oltre a ciò la parte lesa avrebbe chiesto anche un risarcimento pecuniario di tre milioni di corone islandesi, ovvero circa venti mila Euro. L'attaccante ex Genoa farà ritorno in Italia solamente venerdì sera mettendosi a disposizione di Raffaele Palladino per la rifinitura del sabato mattina e, in caso di buone condizioni psicofisiche, per la trasferta di Bergamo. Per quanto riguarda il processo la sentenza dovrà essere annunciata entro quattro settimane a partire da domani, giorno dell’ultima udienza, quindi entro e non oltre l’11 ottobre.