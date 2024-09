GUDMUNDSSON, Stamani l'udienza: cosa è successo

È iniziato stamani il processo che vede il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson accusato di cattiva condotta sessuale. Come riporta Morgunblaðin, quotidiano online islandese che ha pubblicato anche una foto dell'ex Genoa in aula, Gudmundsson è comparso assieme all'avvocato Vilhjálm Hans Vilhjálmsson e non ha risposto alle domande dei giornalisti accorsi fuori dal Tribunale per seguire il processo che si è svolto in ogni caso a porte chiuse per proteggere la privacy.

Alla domanda se si dichiarasse non colpevole, si è voltato e ha risposto con un chiaro "sì". L'accusa chiede che Gudmundsson venga condannato alla pena e paghi tutte le spese del tribunale. Viene inoltre chiesto a nome della donna che le paghi tre milioni di ISK di danni.