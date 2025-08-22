Il nome nuovo per la fascia destra della Fiorentina: tutto su Tariq Lamptey

C'è un nome nuovo per la fascia destra della Fiorentina. La società viola, ancora alla ricerca di un vice Dodo dopo che per Niccolò Fortini non sembra esserci spazio, è piombata su Tariq Lamptey, classe 2000 di proprietà del Brighton in Premier League. Sull'esterno ghanese non ci sarebbe solo la Fiorentina che però è tra le squadre più convinte del giocatore, una sorta di "Dodo inglese", come lo ha definito Marianella, che potrebbe fare al caso dei viola visto il prossimo contratto in scadenza e soprattutto l'essere fuori dal progetto della squadra inglese.

