Lafont dal dischetto risponde a Mazzeo: 1-1 tra Genoa e Fiorentina Under 20

La Fiorentina Under 20 conquista un punto sul campo del Genoa nella seconda giornata del campionato Primavera, con le due squadre che restano appaiate a 4 punti in classifica, frutto dell'1-1 maturato nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo. A Mazzeo risponde Lafont su rigore provocato da Leonardelli in uscita dopo che nel primo tempo ne aveva parato uno a Zulevic, in giornata no vista la traversa nel finale di gara che avrebbe deciso la vittoria per i suoi.

Cronaca primo tempo Alla mezzora come detto c'è un calcio di rigore provocato da Atzeni su Lafont ma il portiere viola fa una grande parata su Zulevic incaricato del tiro dal dischetto. Lo stesso Leonardelli al 37' fa una grande parata su Mendolia.

In avvio di ripresa Mazzeo porta avanti la Fiorentina grazie ad un duello vinto da Trapani che poi mette al centro per Deli che scarica sul compagno esterno. Quattro minuti dopo ancora Trapani spazza in angolo quasi sulla linea il pallone di Mendolia che ha sfiorato il pari. Al 57' Leonardelli esce sull'avversario e provoca un rigore, stavolta Lafont non gli lascia scampo e sigla l'1-1. Tante le occasioni da una parte e dall'altra con Leonardelli e Baccelli (su Sadotti al 79' in particolare) che sventano alcune occasioni pericolose nel finale, all'81' invece è la traversa a salvare la Fiorentina dal 2-1 di Zulevic.