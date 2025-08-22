Piccoli "ritarda" il suo arrivo a Firenze ma l'affare non è in bilico
Nella giornata appena conclusa sono emersi nuovi dettagli sulle tempistiche con cui Roberto Piccoli diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Nessun dubbio su un affare già chiuso nella serata di mercoledì a titolo definitivo per 25 milioni più bonus e futura rivendita per il Cagliari, ma c'era ancora qualche dubbio su quando il calciatore avrebbe svolto le visite mediche con il suo nuovo club.
Come raccolto da Firenzeviola.it, le visite non avverranno prima dell'inizio della prossima settimana, dunque Piccoli non sarà a disposizione di Stefano Pioli già dal prossimo impegno contro il Cagliari ma dovrà aspettare ancora un po' per diventare finalmente viola a tutti gli effetti.
Leggi qui la notizia: "Piccoli, visite mediche rimandate alla prossima settimana: la situazione"
