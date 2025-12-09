Restyling Franchi: il Comune conferma le scadenze e guarda a Euro 2032

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha illustrato oggi il nuovo cronoprogramma dei lavori di restyling del Franchi, chiarendo tempi e fasi dopo le polemiche sui ritardi del primo lotto. La conclusione completa dell’opera resta fissata al 2029, con lo stadio pienamente disponibile dalla stagione 2029-30. Il primo lotto si chiuderà il 16 febbraio 2027, mentre collaudi e verifiche termineranno entro il 30 aprile 2027, permettendo la riapertura della Curva Fiesole. Quest’ultima sarà già coperta nell’agosto 2026, ma non ancora utilizzabile: per il centenario della Fiorentina, il 29 agosto 2026, resterà dunque chiusa. Il Comune prevede però visite guidate per mostrare ai tifosi l’avanzamento dei cantieri. Da aprile 2027 partirà il secondo lotto, che coinvolgerà Curva Ferrovia, parti di Maratona e Tribuna. Mancano però ancora 50-60 milioni rispetto ai 265 previsti per completare l’opera. La Fiorentina, pur rimanendo a giocare al Franchi durante i lavori, non ha ancora definito un eventuale coinvolgimento diretto nel progetto. Il Comune punta infine a presentare entro il 31 luglio 2026 la candidatura dello stadio come sede di Euro 2032, dopo i colloqui avuti con la UEFA a Nyon. Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.