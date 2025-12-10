Dagli inviati Shaparenko (Dinamo): "Ultimo posto viola? Fiorentina resta un club forte"

Mykola Shaparenko, centrocampista classe '98 della Dinamo Kiev, ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Artemio Franchi alla vigilia della sfida tra la sua squadra e la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Certamente ogni partita per noi è una grande responsabilità: cercheremo di fare tutto il nostro meglio, come facciamo del resto tutte le partite".

Cosa pensa dell'ultimo posto in classifica dei viola in Serie A?

"Non so rispondere, non so dire se me l'aspettavo o meno... però la Fiorentina resta una squadra molto forte e importante quindi, sì, ha subìto una serie di sconfitte ma domani ci aspettiamo da parte dei viola una bella partita".

E qual è il momento della vostra squadra, visto che anche voi non state benissimo...

"Nelle stagioni di ogni squadra ci sono gli alti e i bassi, così vale per noi. Speriamo che questo periodo sfortunato stia finendo. Vogliamo guardare il futuro con una certa fiducia".

Quanto pesa una trasferta così lunga per voi, alla luce della guerra che il vostro Paese sta vivendo?

"Non siamo abituati, è difficile abituarsi a viaggiare così tanto... È difficile spiegarlo, finché uno non prova sulla propria pelle come gestiamo le nostre strasferte tra treno, bus e aerei non è facile. Dobbiamo provare ad essere sempre "freschi" per fare delle belle gare".