Top FV, chi si salva tra i viola nella sconfitta col Sassuolo? Vota il nostro sondaggio
Altro naufragio per la Fiorentina. La squadra viola si squaglia anche a Sassuolo, dove perde per 3-1 nonostante il vantaggio iniziale firmato da Mandragora. Un'altra prova disastrosa per la formazione di Vanoli, in cui è difficile scorgere un migliore in campo, ma la nostra redazione invita come sempre i suoi lettori a votare nel consueto premio Top FV. Qua sotto il link:
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
