Dagli inviati Kostyuk (all. Dinamo): "Forse per la Fiorentina è più importante il Verona rispetto a noi"

vedi letture

Dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi, alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, ha preso la parola il tecnico della Dinamo Kiev Ihor Kostiuk. Ecco le sue parole: "Abbiamo seguito tutte le partite della Fiorentina, sappiamo quanto hanno speso sul mercato in estate. Non ci siamo persi nulla, anche nelle sconfitte o nei pareggi la squadra ha giocato bene e fatto buone partite, potevano anche vincere in certe occasioni. Hanno avuto anche sfortuna, la Fiorentina è una bella squadra e il suo ultimo posto attuale in Serie A non è qualcosa che si merita".

Come si cambia un trend così negativo?

"Non sono abituato a fare promesse. Anche la Dinamo Kiev non è nel suo migliore periodo, ma garantisco che domani non rimarrà nessuno indifferente al gioco che vogliamo fare".

Che cosa significa la Conference League per voi?

"Vogliamo costruire un futuro degno del club dentro la Conference, non c'entra la nostra storia. Sappiamo che i club italiani e la Fiorentina in particolare propongono un bel calcio, vediamo cosa possiamo fare domani ma siamo certi di avere chance di qualificarsi al prossimo turno".

Avendo studiato la Fiorentina, crede che nonostante le difficoltà, sia ancora una squadra forte?

"Certamente. Noi vogliamo vincere, siamo nelle stesse condizioni della Fiorentina, anche se per loro forse è più importante la gara di domenica col Verona. A decidere la partita sarà il gioco proposto".

Vi sentite in rappresentanza di un intero popolo, andando oltre il calcio?

"Il nostro ruolo va al di là di una singola partita. Ciò che stanno facendo i nostri soldati, che chiamiamo "difensori", è molto più difficile di ciò che facciamo noi. Ma anche il calcio è importante per il nostro popolo e infatti domani ci saranno tanti ucraini. Oggi hanno incontrato la portavoce del console che ha garantito la presenza dei nostri tifosi per domani allo stadio, loro credono molto in questa partita e inevitabilmente sappiamo il valore simbolico che ha la gara per noi".